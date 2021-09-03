Фальков: России нужно 50-70 университетов мирового класса

"Эта ситуация не уникальная для данного года. Мы ее наблюдаем уже на протяжении нескольких лет. Потому что у нас качественное, хорошее образование - оно сконцентрировано в небольшом количестве вузов. Поэтому для того, чтобы принципиально в стратегическом плане изменить ситуацию, нам надо иметь 50-70 университетов в стране, которые бы давали образование очень достойное, мирового класса. Тогда у нас будет равномерное распределение всех, кто хотел бы поступить, не будет такой гиперконцентрации в Москве, как мы наблюдаем сегодня", - сказал министр.