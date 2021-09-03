Россияне встали на защиту московского «Дяди Степы»

Житель столицы в районной группе Airport/Sokol Da Neighborhood пожаловался на решение уволить одного из районных участковых Дмитрия Мишенина. Как сообщил автор публикации, мужчину планируют снять с поста «в связи с утратой доверия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пользователь призвал жителей района написать обращение в столичное МВД с просьбой оставить участкового при его должности. «Знаю данного сотрудника только с положительной стороны! Всегда отзывчив! В понимании нашей семьи, он и есть "Дядя Степа". В любое время, даже вечером или в выходной, к нему можно обратится! И быть уверенным, что твой вопрос не оставят без внимания! Жаль, если мы останемся без настоящего участкового!», — написал москвич.

Многие комментаторы поддержали инициативу и признались, что тоже хорошо знакомы с Мишениным. «Много раз он нам помогал, очень отзывчивый человек!», «Блин, как так? Классный же мужик!», — писали жители района.

Так же, по словам автора поста, участковый, находящийся под угрозой увольнения, воспитывает троих детей, ранее служил в армии и даже получал боевые награды. А «Дядей Степой» его называют не только благодаря доброте и отзывчивости, но и из-за внешнего сходства — у молодого человека очень высокий рост.