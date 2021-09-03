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Россияне встали на защиту московского «Дяди Степы»

Мослента
2 часа назад

Житель столицы в районной группе Airport/Sokol Da Neighborhood пожаловался на решение уволить одного из районных участковых Дмитрия Мишенина. Как сообщил автор публикации, мужчину планируют снять с поста «в связи с утратой доверия».

Россияне встали на защиту московского «Дяди Степы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователь призвал жителей района написать обращение в столичное МВД с просьбой оставить участкового при его должности. «Знаю данного сотрудника только с положительной стороны! Всегда отзывчив! В понимании нашей семьи, он и есть "Дядя Степа". В любое время, даже вечером или в выходной, к нему можно обратится! И быть уверенным, что твой вопрос не оставят без внимания! Жаль, если мы останемся без настоящего участкового!», — написал москвич.

Многие комментаторы поддержали инициативу и признались, что тоже хорошо знакомы с Мишениным. «Много раз он нам помогал, очень отзывчивый человек!», «Блин, как так? Классный же мужик!», — писали жители района.

Так же, по словам автора поста, участковый, находящийся под угрозой увольнения, воспитывает троих детей, ранее служил в армии и даже получал боевые награды. А «Дядей Степой» его называют не только благодаря доброте и отзывчивости, но и из-за внешнего сходства — у молодого человека очень высокий рост.

Другие жители столицы, наоборот, рассказывают о бездействии правоохранительных органов, когда их помощь нужна. Так, москвичка пожаловалась на пьяные компании во дворе своего дома и полицию, не реагирующую на регулярные вызовы.

Общество,Дмитрий Мишенин,МВД,
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