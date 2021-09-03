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В России появится просветительская премия

ТАССиещё 1
40 минут назад

Российское общество "Знание" учреждает просветительскую премию, лауреатов которой планируется объявить в конце года. Об этом заявил в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко на марафоне "Новое знание".

В России появится просветительская премия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Общество "Знание" запускает просветительскую премию. Мы считаем, что просвещение и вложение своих сил, своей души в то, чтобы не только самому знать и уметь, но и передать эти знания, навыки, опыт подрастающему поколению, - это самая благородная задача, которая может существовать. <...> Мы запускаем такую премию, заявки можно подать до 1 октября на сайте общество "Знание", - сказал Кириенко.

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По его словам, предполагается, что в премии будет восемь номинаций. "Сейчас поступают предложения, может быть, их [номинаций] даже станет больше", - добавил Кириенко.

Он отметил, что премию, в частности, сможет получить лектор за свою просветительную деятельность, а также проект или компания. Подавать заявку можно будет за себя, а также предлагать на соискание премии кого-то другого, кто "заслуживает такой премии, такого признания", добавил Кириенко. Одна из номинаций будет определяться по итогам голосования слушателей, одна номинация - сообществом лекторов, также победителей будет отбирать профессиональное жюри, добавил он.

"В конце года мы планируем провести очень красивую церемонию вручения этой просветительской премии", - добавил Кириенко.

О марафоне

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.

Общество,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,Россия,
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