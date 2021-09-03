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Попова дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа

RT на русском
22 минуты назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Попова дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы сделаем прививку, то будем защищены с очень высокой долей вероятности. Нужен месяц, у нас это прописано в нормативах», — сказала глава Роспотребнадзора, отвечая на вопрос Life.ru о том, сколько должно пройти времени между прививками.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 наиболее интенсивно снижается в регионах, где привиты более 60% взрослого населения.

Со своей стороны, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

Общество,Владислав Жемчугов,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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