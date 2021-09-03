В РФ выявили 18,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1633, Санкт-Петербурге – 1437, Московской области – 681.

Всего в стране выявили 6 975 174 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 236 738 человек, из них 18 690 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 185 611 человек.

Накануне, 2 сентября, в России выявили 18 985 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 129.