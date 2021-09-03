Пельмени и мед вошли в список самых некачественных продуктов

В список самых некачественных товаров России вошли пельмени, мёд, школьная форма. Такое мнение высказал глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам руководителя ведомства, пельмени — это сложный продукт, требующий особого режима хранения, который часто не соблюдают, нарушая технологию производства. Ранее россияне массово пожаловались на ухудшение качества продуктов за время пандемии.
«Хотя Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей этого продукта. Мы гордимся своим мёдом, но у нас достаточно высокий уровень антибиотиков в мёде. Пчёл лечат, но ещё часто не тем», — рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям».
Он добавил, что нужно активно работать с пасечниками и разъяснять им навыки правильного лечения пчелы.
Также Роскачество выявило «немало нарушений» в продукции лёгкой промышленности, в частности после исследования школьной формы.
«Обнаружили, что 87–88% продукции — как скафандры. Ткань не соответствовала маркировке, не дышала, не пропускала влагу: при производстве использовались синтетические ткани вместо натуральных. Сейчас этот уровень снизился в 3–4 раза. Но всё равно он достаточно высокий. И мы должны завершить работу с этими и импортёрами, и производителями», — заключил Протасов.
Ранее «Секрет» писал, что россияне массово пожаловались на ухудшение качества продуктов за время пандемии коронавируса. Почти 40% граждан отметили увеличившийся поток низкопробного продовольствия. Больше всего жалоб оказалось на колбасные деликатесы и молочную продукцию.