Пельмени и мед вошли в список самых некачественных продуктов

«Обнаружили, что 87–88% продукции — как скафандры. Ткань не соответствовала маркировке, не дышала, не пропускала влагу: при производстве использовались синтетические ткани вместо натуральных. Сейчас этот уровень снизился в 3–4 раза. Но всё равно он достаточно высокий. И мы должны завершить работу с этими и импортёрами, и производителями», — заключил Протасов.