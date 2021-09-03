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Названы самые худшие по качеству продукты в России

Секрет Фирмы
17 минут назад

В список самых некачественных товаров России вошли пельмени, мёд, школьная форма. Такое мнение высказал глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам руководителя ведомства, пельмени — это сложный продукт, требующий особого режима хранения, который часто не соблюдают, нарушая технологию производства. Ранее россияне массово пожаловались на ухудшение качества продуктов за время пандемии.

Пельмени и мед вошли в список самых некачественных продуктов
Фото: ТАССТАСС

«Хотя Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей этого продукта. Мы гордимся своим мёдом, но у нас достаточно высокий уровень антибиотиков в мёде. Пчёл лечат, но ещё часто не тем», — рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям».

Он добавил, что нужно активно работать с пасечниками и разъяснять им навыки правильного лечения пчелы.

Также Роскачество выявило «немало нарушений» в продукции лёгкой промышленности, в частности после исследования школьной формы.

«Обнаружили, что 87–88% продукции — как скафандры. Ткань не соответствовала маркировке, не дышала, не пропускала влагу: при производстве использовались синтетические ткани вместо натуральных. Сейчас этот уровень снизился в 3–4 раза. Но всё равно он достаточно высокий. И мы должны завершить работу с этими и импортёрами, и производителями», — заключил Протасов.

Ранее «Секрет» писал, что россияне массово пожаловались на ухудшение качества продуктов за время пандемии коронавируса. Почти 40% граждан отметили увеличившийся поток низкопробного продовольствия. Больше всего жалоб оказалось на колбасные деликатесы и молочную продукцию.

Общество,Максим Протасов,газета "Известия",Россия,
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