Пока вы спали: В Грузии заговорили о развороте к России

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Власти Грузии отказались от предложенного ЕС льготного кредита в 75 миллионов евро: в Тбилиси объяснили, что грузинский бюджет самостоятельно справляется с последствиями пандемии. Как пишет «Независимая газета», грузинская оппозиция заподозрила руководство страны в нежелании продолжать демократические реформы и обвинила в «развороте к России».
Экс-посол США в Тбилиси Ян Келли заявил, что «решение правительства Грузии является частью стратегии по дистанцированию страны от реформ, ориентированных на Запад». При этом в представительстве ЕС в Грузии рассказали, что страна не смогла выполнить все условия для получения финансовой помощи. «НГ» отмечает, что речь идет об отказе Тбилиси реформировать судебную систему.
Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что Украина нужна Польше лишь для «увеличения геополитического веса», и заявления польских националистов о поддержке Киева связаны именно с этим. В своем материале для «Взгляда» он заявил, что Украина для Польши «была и остается не партнером, а едой».
Кандидат исторических наук Родион Мирошник отметил, что Польша всегда рассматривала территорию украинской Галиции «в качестве своих подмандатных земель с населяющим ее второсортным населением». «К украинцам же относилась не как к равным, а как к крепостным или черни. Отношение не сильно изменилось и сейчас», - уверен он.
Экономист Андрей Бунич рассказал «Свободной прессе» о «заложенной бомбе» в российской экономике: эксперты отмечают высокую закредитованность населения (просроченные долги перед банками превысили 950 миллиардов рублей), налоги платить «не из чего», задолженность по коммунальным платежам растет, а домохозяйства «все отдают и мало покупают».
«СП» отмечает, что рост долговой нагрузки грозит волной банкротств. Из-за уменьшения платежеспособности населения снижается и объем налогооблагаемой базы, а это сокращает поступления в бюджеты всех уровней.
«Свободная пресса» обратила внимание на публикацию эксперта в области обороны и внешней политики Института Катона Теда Карпентера, посвященную отношениям США с Украиной. Карпентер «убежден, что ничего хорошего от такого союзника, как Украина, американцам ждать нельзя».
По его мнению, «ура-патриотическая риторика» и политика Киева могут стать «детонатором большой войны, в которую, как в водоворот, попадут и другие страны». «Очень многим в США, прежде всего простым жителям, даже гипотетически не хочется оказаться в ситуации, когда из-за какой-то Украины и ее нагловатого президента Штаты окажутся перед ужасным выбором», - отмечает издание.
США пытаются заблокировать сделку китайских и южнокорейских бизнесменов: инвесторы из КНР хотели купить компанию по выпуску полупроводников Magnachip Semiconductor Corp, но Вашингтон счел это риском для своей нацбезопасности и предупредил Сеул о проблемах. Как отмечает «Свободная пресса», в Китае считают это негативным прецедентом для слияний и приобретений в глобальной высокотехнологической сфере.
Доцент Высшей школы экономики Михаил Карпов заявил «СП», что экономические противоречия между США и Китаем углубляются. Джон Веруэй, аналитик, который управляет сайтом по технологии полупроводников, считает, что США могут выиграть новую схватку, так как Штаты «остаются главным источником знаний, обеспечивающих развитие сектора».