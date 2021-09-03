Пока вы спали: В Грузии заговорили о развороте к России

Фото: Reuters Reuters

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В Грузии заговорили о развороте к России

Власти Грузии отказались от предложенного ЕС льготного кредита в 75 миллионов евро: в Тбилиси объяснили, что грузинский бюджет самостоятельно справляется с последствиями пандемии. Как пишет «Независимая газета», грузинская оппозиция заподозрила руководство страны в нежелании продолжать демократические реформы и обвинила в «развороте к России».

Экс-посол США в Тбилиси Ян Келли заявил, что «решение правительства Грузии является частью стратегии по дистанцированию страны от реформ, ориентированных на Запад». При этом в представительстве ЕС в Грузии рассказали, что страна не смогла выполнить все условия для получения финансовой помощи. «НГ» отмечает, что речь идет об отказе Тбилиси реформировать судебную систему.

«Не партнер, а еда»: зачем Польше нужна Украина

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что Украина нужна Польше лишь для «увеличения геополитического веса», и заявления польских националистов о поддержке Киева связаны именно с этим. В своем материале для «Взгляда» он заявил, что Украина для Польши «была и остается не партнером, а едой».

Кандидат исторических наук Родион Мирошник отметил, что Польша всегда рассматривала территорию украинской Галиции «в качестве своих подмандатных земель с населяющим ее второсортным населением». «К украинцам же относилась не как к равным, а как к крепостным или черни. Отношение не сильно изменилось и сейчас», - уверен он.

Закредитованные россияне «заложили бомбу» в бюджет

Экономист Андрей Бунич рассказал «Свободной прессе» о «заложенной бомбе» в российской экономике: эксперты отмечают высокую закредитованность населения (просроченные долги перед банками превысили 950 миллиардов рублей), налоги платить «не из чего», задолженность по коммунальным платежам растет, а домохозяйства «все отдают и мало покупают».

«СП» отмечает, что рост долговой нагрузки грозит волной банкротств. Из-за уменьшения платежеспособности населения снижается и объем налогооблагаемой базы, а это сокращает поступления в бюджеты всех уровней.

«Бойтесь Украину»

«Свободная пресса» обратила внимание на публикацию эксперта в области обороны и внешней политики Института Катона Теда Карпентера, посвященную отношениям США с Украиной. Карпентер «убежден, что ничего хорошего от такого союзника, как Украина, американцам ждать нельзя».

По его мнению, «ура-патриотическая риторика» и политика Киева могут стать «детонатором большой войны, в которую, как в водоворот, попадут и другие страны». «Очень многим в США, прежде всего простым жителям, даже гипотетически не хочется оказаться в ситуации, когда из-за какой-то Украины и ее нагловатого президента Штаты окажутся перед ужасным выбором», - отмечает издание.

США и Китай начинают «микрочиповую» войну

США пытаются заблокировать сделку китайских и южнокорейских бизнесменов: инвесторы из КНР хотели купить компанию по выпуску полупроводников Magnachip Semiconductor Corp, но Вашингтон счел это риском для своей нацбезопасности и предупредил Сеул о проблемах. Как отмечает «Свободная пресса», в Китае считают это негативным прецедентом для слияний и приобретений в глобальной высокотехнологической сфере.