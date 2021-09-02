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Сбер торжественно запустил музыкальный фонтан на главной площади дальневосточной столицы

SberPress
44 минуты назад

2 сентября на центральной площади Владивостока прошла торжественная церемония открытия первого в Приморском крае мультимедийного пешеходного фонтана, сооружённого при поддержке Сбера.

Фонтан оснащён видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь. Он также может воспроизводить звуковые и визуальные программы и является полноценной мультиформатной образовательной площадкой.

В церемонии запуска фонтана приняли участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, первый Вице-губернатор-Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков, представители Правительства региона и городской администрации.

Уверен, что наш светомузыкальный фонтан быстро станет одной из самых запоминающихся достопримечательностей города. Его уникальность заключается в том, что это не просто гидротехническое сооружение, но и образовательный проект. Объединяя в себе красоту и инновации, фонтан будет дарить жителям и гостям города яркие эмоции и новые знания.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фонтанный комплекс круглой формы имеет диаметр 24 метра. В его конструкции предусмотрено 185 динамических струй, высота которых варьируется от 1 до 15 метров. С помощью этих струй создаются различные водные эффекты: поворотные арки, туманы, бегущие дорожки, пируэты, «лебеди» и «балерины». Светодиодная динамическая подсветка раскрашивает получающиеся образы в миллионы оттенков. В центре фонтанной композиции расположен водный экран размером 6 на 16 метров, на который проецируются лазерное и видеошоу (фото фонтана по ссылке)

Общество,Александр Ведяхин,Константин Шестаков,Станислав Кузнецов,Вера Щербина,Сбербанк России,Приморский Край,Владивосток,
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