Сбер торжественно запустил музыкальный фонтан на главной площади дальневосточной столицы

2 сентября на центральной площади Владивостока прошла торжественная церемония открытия первого в Приморском крае мультимедийного пешеходного фонтана, сооружённого при поддержке Сбера.

Фонтан оснащён видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь. Он также может воспроизводить звуковые и визуальные программы и является полноценной мультиформатной образовательной площадкой.

В церемонии запуска фонтана приняли участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, первый Вице-губернатор-Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков, представители Правительства региона и городской администрации.

Уверен, что наш светомузыкальный фонтан быстро станет одной из самых запоминающихся достопримечательностей города. Его уникальность заключается в том, что это не просто гидротехническое сооружение, но и образовательный проект. Объединяя в себе красоту и инновации, фонтан будет дарить жителям и гостям города яркие эмоции и новые знания.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка