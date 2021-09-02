В РПЦ ответили на скандальное заявление Зюганова

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что сравнивать Иисуса Христа с политическими учениями неуместно. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был «первым коммунистом на планете».

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», — подчеркнул Кипшидзе в беседе с РИА Новости.