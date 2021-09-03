Кириенко сообщил, что второй марафон "Новое знание" набрал больше просмотров, чем первый

Просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению – это одна из самых благородных задач, которая только может существовать. И это стремление должно поощряться. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги II федерального просветительского марафона «Новое Знание».

Фото: ТАСС ТАСС

Сергей Кириенко отметил, что его приятно удивило, как много ребят смотрят трансляции и живо реагируют, присылают свои вопросы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам первого замглавы администрации президента, почти все лекторы просят пересылать им вопросы, и организаторы отправляют их стопками – электронными или бумажными,

Видео дня

«Я разговаривал с большинством просветителей, лекторов, наставников и спрашивал кто с большим эмоциональным воодушевлением выходит из зала: сами ребята или вы? Такой же вопрос задавал и ребятам. И все сходятся в одном – это совместный процесс. Ребята, которые слушают, - они соавторы того, что происходит», - сказал Кириенко.

На полях марафона Российское общество «Знание» объявило о запуске новых проектов – «Лиги Лекторов» и Просветительской премии «Знание.

«Очень важно, чтобы профессия лектора, просветителя, наставника, становилась все более уважаемой, модной и признаваемой. «Лига лекторов» – это ежегодный конкурс для людей, которые хотят попробовать себя в роли лектора и предложить свой проект. Они получат возможность поучиться, подготовить качественную лекцию и снять ее в студиях общества «Знание». Для этого мы запускаем специальный центр обучения», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента.

Сергей Кириенко отметил, что просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению – это одна из самых благородных задач, которая только может существовать. И это стремление должно поощряться. «Такие люди должны быть известны, и они заслуживают благодарности и от общества, и от государства», – заключил он.