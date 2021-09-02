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Более 45 млн россиян привились от COVID-19

Газета.Ru
15 минут назад

Вакцинацию от коронавируса в России прошли более 45 млн человек, сообщил первый заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Фисенко. Его слова приводит «Интерфакс».

Более 45 млн россиян привились от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день у нас в стране провакцинировано более 45 млн россиян. У нас доступны сейчас все четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», — заявил замминистра.

По его словам, темпы вакцинации в регионах различаются. При этом Фисенко подчеркнул, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции «не наберется сам по себе», его формирование зависит от каждого россиянина.

«Мы должны сделать свой выбор в пользу того, чтобы быть защищенными от коронавирусной инфекции», — заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью в России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Общество,Виктор Фисенко,Анна Попова,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,Интерфакс,Россия,
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