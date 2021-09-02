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Начало вахты памяти в школе №1 Беслана сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в сентябре 2004 года началась в школе 1 Беслана. Видео опубликовал telegram-канал «TVC».

Как сообщает информагентство «ТАСС», в 09:15  по московскому времени во дворе школы прозвенел звонок и началась церемония возложения цветов. 17 лет назад в эти минуты раздался первый выстрел террористов. В школьном спортзале рядом с фотографиями погибших зажжены свечи, расставлены игрушки, бутылки с водой.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы 1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Общество,Видео,Беслан,
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