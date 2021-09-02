Начало вахты памяти в школе №1 Беслана сняли на видео

Трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в сентябре 2004 года началась в школе 1 Беслана. Видео опубликовал telegram-канал «TVC».

Как сообщает информагентство «ТАСС», в 09:15 по московскому времени во дворе школы прозвенел звонок и началась церемония возложения цветов. 17 лет назад в эти минуты раздался первый выстрел террористов. В школьном спортзале рядом с фотографиями погибших зажжены свечи, расставлены игрушки, бутылки с водой.