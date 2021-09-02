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Штрафы за драки предложили повысить в пять раз

News.ruиещё 6
57 минут назад

До пяти тысяч рублей предлагают увеличить штраф для дебоширов, которые лезут в драку. Как сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, меру предлагают ужесточить, потому что в последнее время драк стало слишком много.

Штрафы за драки предложили повысить в пять раз
Фото: ТАССТАСС

Это касается в первую очередь постоянных сообщений о массовых побоищах между мигрантами. Депутат уверен, что большой штраф заставит агрессоров задуматься, прежде чем решать проблему на кулаках.

Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки, — сказал Выборный.

Сейчас за драку в России можно получить штраф от 500 до одной тысячи рублей. Перспективы законопроекта в Госдуме неоднозначны, заметил другой депутат от КПРФ Николай Арефьев. Он уверен, что увеличение штрафов ничего не даст.

Профессор Государственного университета управления Владимир Волох тоже считает, что куда более действенная мера — депортация. Она может сработать, потому что мигранты и так прекрасно знают, что нарушают закон, когда устраивают драки, но их это не останавливает. Увеличение штрафа ничего не изменит, а вот страх депортации куда эффективнее, уверен он.

20 августа более 140 граждан ближнего зарубежья были доставлены в отдел полиции города Котельники после того, как в одной из мечетей была произведена проверка. У них проверили документы, многих сразу отпустили без составления протокола.

Общество,Николай Арефьев,КПРФ,Госдума,
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