В России проведут эксперимент по сбору биометрических данных

В России планируется провести эксперимент по размещению биометрических данных россиянами в единую систему персональных данных, соответствующий проект прорабатывают в Минцифры.

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Эксперимент планируется проводить с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, биометрические данные будут размещать в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, передает ТАСС со ссылкой на проект.

В базе будет проводиться проверка и передача информации о степени соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, «с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг».