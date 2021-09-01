Ялта готовится к новому потопу

«Друзья, у нас снова штормовое!!! В Крыму ожидается значительное ухудшение погодных условий. 2–3 сентября возможны ливень с градом и грозой, понижение температуры, шквалистый ветер 20–25 метров в секунду», — предупреждает бывшая директор винзавода «Массандра».

По словам Янины Павленко, в пунктах временного размещения в Ялте — 360 мест, подготовлены автобусы для возможной эвакуации, 28 спецмашин и несколько тысяч мешков с песком, «часть из которых уже развезена по территориальным органам», «руководители всех ключевых подразделений — на телефонах в круглосуточном режиме».