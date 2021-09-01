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Ялта готовится к новому потопу

Инфо 24
1 час назад

Правительство курортного города предупреждает о надвигающемся шторме. В Ялте объявлен режим повышенной готовности, написала в Facebook мэр Янина Павленко.

Ялта готовится к новому потопу
Фото: Sealle / WikipediaSealle / Wikipedia

«Друзья, у нас снова штормовое!!! В Крыму ожидается значительное ухудшение погодных условий. 2–3 сентября возможны ливень с градом и грозой, понижение температуры, шквалистый ветер 20–25 метров в секунду», — предупреждает бывшая директор винзавода «Массандра».

МЧС республики предупредило о высокой вероятности подтоплений, передаёт ТАСС.

По словам Янины Павленко, в пунктах временного размещения в Ялте — 360 мест, подготовлены автобусы для возможной эвакуации, 28 спецмашин и несколько тысяч мешков с песком, «часть из которых уже развезена по территориальным органам», «руководители всех ключевых подразделений — на телефонах в круглосуточном режиме».

Напомним, в июне Ялту затопило после сильных ливней, потоки несли по улицам города автомобили, был объявлен режим ЧС.

Общество,Янина Павленко,МЧС,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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