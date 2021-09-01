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Школа-рекордсмен Петербурга набрала 16 первых классов

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Школа 469 Выборгского района приняла больше всего первоклашек. В учебном заведении открыли 16 первых классов, сообщили в пресс-службе комитета по образованию города.

Школа-рекордсмен Петербурга набрала 16 первых классов
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«Рекордсменом стала школа 469 Выборгского района, где открыли сразу 16 первых классов», – говорится в сообщении.

По тринадцать первых классов открыли школа 147 Красногвардейского района и 291 Красносельского района. Всего в этом учебном году в Северной столице в государственных школах открыли 2100 первых классов, пишет издание «78.ru». Уточняется, что больше всего первых классов открывается в тех школах, которые были построены два-три года назад.

Общество,Санкт-Петербург,
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