Школа-рекордсмен Петербурга набрала 16 первых классов

По тринадцать первых классов открыли школа 147 Красногвардейского района и 291 Красносельского района. Всего в этом учебном году в Северной столице в государственных школах открыли 2100 первых классов, пишет издание «78.ru». Уточняется, что больше всего первых классов открывается в тех школах, которые были построены два-три года назад.