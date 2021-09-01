Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru.
Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией.
Ранее главный врач городской больницы 40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов.