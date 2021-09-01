Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" вышел из комы

"Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение легких. Состояние до сих пор тяжелое, организм борется, прогнозов пока врачи дать не могут", - написал брат артиста на его странице.