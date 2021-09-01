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Впавший в кому сооснователь "Смысловых галлюцинаций" пришел в сознание

ТАССиещё 5
1 час назад

Состояние одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, впавшего в кому, улучшилось - он пришел в сознание. Тем не менее оно остается тяжелым, сообщил в среду брат артиста Тимофей Бурдин во "ВКонтакте".

Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" вышел из комы
Фото: Владимир Бурдин/YouTubeВладимир Бурдин/YouTube

Ранее на странице артиста в соцсети сообщалось, что Бурдин находится в реанимации больницы с 80-процентным поражением легких, он впал в кому.

"Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение легких. Состояние до сих пор тяжелое, организм борется, прогнозов пока врачи дать не могут", - написал брат артиста на его странице.

Песни Бурдина исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы", "Группа альтернативного попса".

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