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Крупнейшие компании России создали Альянс по защите детей в цифровой среде

Lenta.ruиещё 3
41 минуту назад

Девять крупнейших российских цифровых компаний объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Соответствующее соглашение о сотрудничестве, в среду, 1 сентября, в присутствии президента России Владимира Путина подписали его основатели, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Крупнейшие компании России создали Альянс по защите детей в цифровой среде
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

В число членов объединения вошли «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, Mail.Ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». Отмечается, что их главная цель — создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях.

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«Это позволит детям гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, научиться ответственному поведению в сети, сформировать морально-нравственные ориентиры», — указано в сообщении.

Таким образом, компании-участники намерены повышать цифровую грамотность, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Вдобавок они договорились формировать созидательный контент, популяризировать его среди целевой аудитории, создавать благоприятные условия для развития творческих способностей детей, их социализации и безопасного общения в виртуальной среде.

Наконец, альянс будет в проактивном режиме выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения, связанные с вредоносным контентом. Еще одно направление его деятельности — построение диалога с государством и международными организациями по вопросам защиты детей в цифровой среде.

Отмечается, что для реализации соглашения планируется создать рабочие и консультационные группы, в рамках которых участники альянса намерены проводить исследования и обмениваться лучшими практиками по вопросам защиты детей в области информационно-коммуникационных технологий.

Общество,Владимир Путин,Mail.ru Group,Лаборатория Касперского,Газпром-медиа,Яндекс,Вымпелком,Мегафон,МТС,Lenta.ru,Россия,
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