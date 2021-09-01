Крупнейшие компании России создали Альянс по защите детей в цифровой среде

Девять крупнейших российских цифровых компаний объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Соответствующее соглашение о сотрудничестве, в среду, 1 сентября, в присутствии президента России Владимира Путина подписали его основатели, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

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«Это позволит детям гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, научиться ответственному поведению в сети, сформировать морально-нравственные ориентиры», — указано в сообщении.

Таким образом, компании-участники намерены повышать цифровую грамотность, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Вдобавок они договорились формировать созидательный контент, популяризировать его среди целевой аудитории, создавать благоприятные условия для развития творческих способностей детей, их социализации и безопасного общения в виртуальной среде.

Наконец, альянс будет в проактивном режиме выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения, связанные с вредоносным контентом. Еще одно направление его деятельности — построение диалога с государством и международными организациями по вопросам защиты детей в цифровой среде.