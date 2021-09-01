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Школьникам на линейке в Хабаровске исполнили танец живота. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На школьной линейке в Хабаровске учащимся показали танец живота. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении телеканала «360». На записи видно, как девушка исполняет восточный танец перед детьми.

Отмечается, что необычная для Дня знаний развлекательная программа была организована в общеобразовательном учебном заведении 76. Руководство школы пока воздерживается от комментариев. Но как сообщает информационный портал Life, администрация города уже заинтересовалось данным фактом, начата проверка.

Общество,Видео,Хабаровск,
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