На школьной линейке в Хабаровске учащимся показали танец живота. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении телеканала «360». На записи видно, как девушка исполняет восточный танец перед детьми.

Отмечается, что необычная для Дня знаний развлекательная программа была организована в общеобразовательном учебном заведении 76. Руководство школы пока воздерживается от комментариев. Но как сообщает информационный портал Life, администрация города уже заинтересовалось данным фактом, начата проверка.