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Школьник поправил Путина в вопросе войн

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. Об этом в среду, 1 сентября, сообщается в Telegram-канале «Пул N3».

Школьник поправил Путина из-за названия войны со шведами
Фото: пресс-служба Администрации президента РФпресс-служба Администрации президента РФ

«Не сочтите за В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.

Путин поблагодарил его за поправку.

Северная война шла с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией государств Северной Европы, основную роль в которой играла Россия. Боевые действия велись за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье. Итогом стало поражение Швеции, навсегда утратившей статус великой державы.

Семилетняя война — один из самых масштабных конфликтов XVIII века, длившийся с 1756 по 1763 год. Боевые действия велись как в Европе, так и за океаном. В них приняли участие все европейские великие державы того времени, в том числе и Россия, а также большинство средних и мелких государств Старого Света и некоторые индейские племена.

Общество,Владимир Путин,
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