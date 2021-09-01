Школьник поправил Путина из-за названия войны со шведами

Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. Об этом в среду, 1 сентября, сообщается в Telegram-канале «Пул N3».

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ пресс-служба Администрации президента РФ

«Не сочтите за В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.

Путин поблагодарил его за поправку.

Северная война шла с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией государств Северной Европы, основную роль в которой играла Россия. Боевые действия велись за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье. Итогом стало поражение Швеции, навсегда утратившей статус великой державы.