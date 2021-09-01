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В российских вузах привиты 45% сотрудников и 12% студентов

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 45% сотрудников российских университетов и 12% студентов. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В России от COVID-19 привились 12% студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов. В целом по России там, по-моему, чуть больше 45%», — сказал он в интервью НТВ.

По его словам, со студентами ситуация несколько иная, она обусловлена тем, что были каникулы, некоторые выпустились в начале учебного года, кто-то поступил сейчас, «поэтому в целом если по России брать — там больше 12%».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице привились от COVID-19 около 80% учителей.

Общество,Сергей Собянин,НТВ,Москва,
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