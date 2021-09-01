Путин рекомендовал школьникам доверять обществу «Знание»

«Им [обществу „Знание“] безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — заявил Владимир Путин на встрече со школьниками, которое проходит в рамках марафона общества «Знание», трансляция ведется на телеканале «Россия-24».