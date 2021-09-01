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Путин призвал учеников доверять обществу «Знание», а не интернету

Ura.Ruиещё 8
2 часа назад

Президент России Владимир Путин предупредил школьников о большом количестве информационного мусора в интернете и призвал доверять таким источникам, как общество «Знание». Глава государства встретился со школьниками во Владивостоке.

Путин рекомендовал школьникам доверять обществу «Знание»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Им [обществу „Знание“] безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — заявил Владимир Путин на встрече со школьниками, которое проходит в рамках марафона общества «Знание», трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

По словам Путина, существует много информационных ресурсов, но есть проблема с качеством информации. Президент обратил внимание на большое количество информационного мусора, который часто подается как «истина в последней инстанции». Но этому нельзя верить, потому что это не мнение «истинных специалистов», а мнение людей, выдающих себя за них, сказал глава страны.

Президент прилетел во Владивосток 1 сентября и встретился со школьниками из Всероссийского детского центра «Океан». Путин также поучаствует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде, передает «Федеральное агентство новостей». Также глава страны проведет совещание по развитию ДФО и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает телеканал 360.

Общество,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",РИА ФАН,Владивосток,
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