В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На Колыме открыли первую за 35 лет школу

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В поселке Снежная Долина под Магаданом открыли новую школу — она стала первым новым образовательным учреждением для школьников на Колыме за последние 35 лет. Об этом сообщил представитель министерства образования региона, передает РИА Новости.

На Колыме впервые за 35 лет открыли новую школу
Фото: пресс-служба Правительства Магаданской областипресс-служба Правительства Магаданской области

«Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что школа рассчитана на 50 ученических и 30 дошкольных мест. Ее строили в рамках проекта «Демография».

По словам представителя министерства образования, в новом здании также будут работать классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий.

Как отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов, новые школы на Колыме также строят в поселке Ола и в Магадане.

Ранее педагог-психолог Ивакина в разговоре с «Лентой.ру» дала советы по возвращению ребенка в школу. По ее словам, перед учебой ребенку важно восстановить режим, а также рекомендуется освежить в памяти материал последней четверти. Кроме того, важно, чтобы родители не запугивали ребенка и не предупреждали его о наказании за плохие оценки.

Общество,Сергей Носов,Lenta.ru,Магадан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители