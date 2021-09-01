На Колыме впервые за 35 лет открыли новую школу

В поселке Снежная Долина под Магаданом открыли новую школу — она стала первым новым образовательным учреждением для школьников на Колыме за последние 35 лет. Об этом сообщил представитель министерства образования региона, передает РИА Новости.

Фото: пресс-служба Правительства Магаданской области пресс-служба Правительства Магаданской области

«Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что школа рассчитана на 50 ученических и 30 дошкольных мест. Ее строили в рамках проекта «Демография».

По словам представителя министерства образования, в новом здании также будут работать классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий.

Как отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов, новые школы на Колыме также строят в поселке Ола и в Магадане.