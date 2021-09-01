Россиян возмутили зазывалы у речных причалов в столице

«По дороге от вокзала до набережной нас пытались буквально за руку ловить раз восемь-десять. До перехода, после перехода, у фонтана, дальше на каждом шагу с фразой: "Прокатитесь на речном трамвайчике! Билеты у нас!" Загорелые и простоватые лица — ровно с этого же вокзала приехавшие, молодые и не очень люди активно и неприятно работают зазывалами», — написала автор поста.