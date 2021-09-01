Россиян возмутили зазывалы у речных причалов в столице

Жителей и гостей Москвы возмутили зазывалы у причалов речных трамвайчиков вдоль набережных столицы. Гневный пост в Facebook-группе «Москва моя» разместила одна из подписчиц паблика.
Женщина рассказала о том, как собиралась прокатиться с мужем на теплоходе от причала «Киевский вокзал» на Бережковской набережной в центре города.
«По дороге от вокзала до набережной нас пытались буквально за руку ловить раз восемь-десять. До перехода, после перехода, у фонтана, дальше на каждом шагу с фразой: "Прокатитесь на речном трамвайчике! Билеты у нас!" Загорелые и простоватые лица — ровно с этого же вокзала приехавшие, молодые и не очень люди активно и неприятно работают зазывалами», — написала автор поста.
Москвичка добавила, что цены у зазывал вдвое дороже, чем на сайте перевозчиков. Так, взрослый билет на речную прогулку, купленный с рук, обойдется в 1100 рублей, тогда как на сайте он стоит 560 рублей.
«Не хочу, чтобы такой "лохотрон" существовал где бы то ни было, конечно, но в Москве особенно не хочется видеть подобных наглых схем изъятия денежных знаков», — заключила россиянка.
Многие интернет-пользователи разделили позицию женщины.
«Они бесят своими приставаниями, когда по набережной гуляем — и в парке Горького, и в Музеоне, и в Зарядье, и даже на Речном!» — написала комментатор. «Зазывалам и идет та "надбавка", которую вы платите у причала», — доб
«Прогулка на корабле — часто спонтанное решение, этим и пользуются. А так вообще за 100 рублей можно прокатиться», — заключил юзер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление нового речного пассажирского транспорта. Глава города уточнил, что электрические речные трамвайчики будут ходить и летом, и зимой.