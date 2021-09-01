Автоинспектор помог испуганной собаке перейти дорогу. Видео

В Казани сотрудник ДПС помог перейти дорогу испуганной собаке. Видео опубликовано видеоагентством «Ruptly» со ссылкой на ГИБДД Республики Татарстан.

На кадрах видно, как животное пытается попасть на другую сторону трассы, но не может этого сделать из-за оживленного движения. Чтобы дворняжке не было страшно, автоинспектор прошел по дороге рядом с ней.