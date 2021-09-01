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Автоинспектор помог испуганной собаке перейти дорогу. Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

В Казани сотрудник ДПС помог перейти дорогу испуганной собаке. Видео опубликовано видеоагентством «Ruptly» со ссылкой на ГИБДД Республики Татарстан.

На кадрах видно, как животное пытается попасть на другую сторону трассы, но не может этого сделать из-за оживленного движения. Чтобы дворняжке не было страшно, автоинспектор прошел по дороге рядом с ней.

Стоит отметить, что в понедельник в Казани проходил День республики. По информации регионального отдела ДПС ГИБДД, из-за этого даже в позднее время в городе движение на улицах и магистралях было оживленным.

Общество,Видео,ГИБДД,Республика Татарстан,Казань,
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