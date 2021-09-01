Портрет Пушкина в небе над Царским селом сняли на видео

Приуроченное ко дню знаний шоу беспилотников могли увидеть гости и жители Петербурга . Технологичное представление прошло в 300 метрах над Екатерининской площадью в Царском Селе. Видео публикует «Ruptly».

На кадрах видно как более тысячи светящихся коптеров составляют различные фигуры. В небе появлялись книга, алфавит, карта и герб России, а также профиль Александра Сергеевича Пушкина и цитата из его произведения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный..».