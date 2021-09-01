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Вдова Балабанова назвала истинную причину его смерти

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад

Российский режиссер Алексей Балабанов мог умереть из-за резкого отказа от алкоголя и табака. Так считает его вдова Надежда Васильева. Она подчеркнула в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», что первое время Балабанову нужно было принимать лекарства и понемногу сокращать количество спиртного.

Вдова Балабанова назвала истинную причину его смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильева добавила, что сих пор винит себя в смерти супруга, считая, что сделала недостаточно для него, передают «Невские новости». Она отметила, что до сих пор сталкивается с подобными упреками от посторонних людей.

Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года. Официальной причиной смерти режиссера указана острая сердечная недостаточность.

Алексей Балабанов является автором дилогии «Брат» и других известных кинолент, среди которых «Война», «Жмурки», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу».

Общество,Надежда Васильева,Алексей Балабанов,
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