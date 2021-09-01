Вдова Балабанова назвала истинную причину его смерти

Российский режиссер Алексей Балабанов мог умереть из-за резкого отказа от алкоголя и табака. Так считает его вдова Надежда Васильева. Она подчеркнула в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», что первое время Балабанову нужно было принимать лекарства и понемногу сокращать количество спиртного.

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Васильева добавила, что сих пор винит себя в смерти супруга, считая, что сделала недостаточно для него, передают «Невские новости». Она отметила, что до сих пор сталкивается с подобными упреками от посторонних людей.

Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года. Официальной причиной смерти режиссера указана острая сердечная недостаточность.