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Художница нарисовала дно озера на дне озера. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Дайвер и художница Елена Воронцова нарисовала картину на дне высокогорного озера Кынгыр-Чад в Карачаево-Черкесской Республике. На кадрах она погружается под воду и устанавливает специально загрунтованный холст на глубине 6 м. На полотне художница изобразила дно горного озера: небесно-голубую воду и камни. Для создания картины она использовала масляные краски и мастихины. Процесс занял чуть больше часа. Воронцова подала заявку на установление мирового рекорда, так как, по её словам, ранее на подобный эксперимент ещё никто не решался.

Общество,Видео,Карачаево-Черкесская Республика,
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