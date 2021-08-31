Художница нарисовала дно озера на дне озера. Видео

Дайвер и художница Елена Воронцова нарисовала картину на дне высокогорного озера Кынгыр-Чад в Карачаево-Черкесской Республике. На кадрах она погружается под воду и устанавливает специально загрунтованный холст на глубине 6 м. На полотне художница изобразила дно горного озера: небесно-голубую воду и камни. Для создания картины она использовала масляные краски и мастихины. Процесс занял чуть больше часа. Воронцова подала заявку на установление мирового рекорда, так как, по её словам, ранее на подобный эксперимент ещё никто не решался.