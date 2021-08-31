«От цифрового века отставать нельзя»

Глава ЕАПО рассказала о digital-революции в патентном деле

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Интеллектуальной собственности и всему, что с ней связано, уделяют все больше внимания, и во многом это связано с пандемией COVID-19, рассказала в интервью «Российской газете» в понедельник глава Евразийской патентной организации (ЕАПО) Сауле Тлевлесова.

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Тлевлесова работает в отрасли около 25 лет, пройдя путь от консультанта Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) до президента главной на пространстве бывшего СССР патентной организации, участвовала в выработке национальных стратегий Киргизии, Азербайджана и Белоруссии. Она рассказывает, что политические деятели на всей планете во время пандемии коронавируса прочувствовали на собственном опыте, что интеллектуальная собственность — основополагающий фактор влияния в мире, главным драйвером которого стала инновационная экономика.

«Международное сотрудничество основано на доверии», — убеждена руководитель Евразийской патентной организации. Именно по этой причине этап работы в WIPO в конечном счете оказался крайне важен для формирования ее репутации как ответственного профессионала. В итоге на сегодняшний день ЕАПО воспринимается как престижная организация, популярная у заявителей.

«Мы заключили важные соглашения о сотрудничестве с WIPO, Евразийской экономической комиссией, крупнейшими ведомствами интеллектуальной собственности мира», — рассказала Тлевлесова. Речь идет, например, о Китае, Южной Корее, Японии, государствах — участниках БРИКС.

Организация стала работать оперативнее, ввела механизм ускоренного патентного делопроизводства. «Даже на стандартных условиях мы сократили срок ожидания начала экспертизы на треть, а срок подготовки патентов к публикации перед выдачей удалось уменьшить в 4,5 раза», — пояснила она.

Глава ЕАПО отмечает, что организация получила право заниматься еще одним объектом интеллектуальной собственности — промышленными образцами, сумев концептуально расширить свою компетенцию. Примечательно, что на все это понадобилось всего четыре года. «Для новой международной системы это очень короткий срок», — подчеркнула Тлевлесова.

За время работы заметно улучшились финансовые показатели. В частности, увеличился объем средств, переводимых в государства — члены организации за поддержание евразийских патентов в силе. Что же касается накоплений для развития самой ЕАПО, то они возросли пятикратно.

Тлевлесова признала, что за последние годы существенное количество заявок приходит из Северной Америки и Евросоюза. Также особую активность проявляют Великобритания и Япония.

«Наш сервис экономичен, мобилен, удобен и прост, — объяснила Тлевлесова преимущества системы. — В свою очередь, патентование разработок через национальные патентные ведомства влекло бы за собой оплату нескольких пошлин и перевода соответствующих документов на несколько языков», — рассуждает глава ЕАПО.

Тлевлесова сформулировала задачу возглавляемой организации — распространение действия патентов на максимально возможную территорию. Она рассказала, что обычно заявители хотят регистрировать патенты на территории крупных стран и малые государства не получают необходимых технологий. Если же разработки патентуются в ЕАПО, то появляется возможность принести пользу гораздо большему количеству пользователей.

ЕАПО находится в процессе получения статуса международного поискового органа и органа международной патентной экспертизы, а происходит это в рамках Договора о международной патентной кооперации. «Мы смогли пройти все необходимые проверки, получили положительную рекомендацию от комитета WIPO и ожидаем утверждения решения Ассамблеей Союза договора о патентной кооперации в октябре этого года», — уточнила Тлевлесова.

В интервью «Российской газете» рассказала она и о digital-революции в патентном деле. По словам руководителя ЕАПО, девять из десяти заявок сейчас подаются в организацию именно в электронном виде, пять лет назад таких заявок было не более двух третей. «Сама патентная процедура внутри ЕАПО уже стала полностью безбумажной», — сказала Тлевлесова.

Она подчеркнула, что для успешной цифровизации необходима готовность участников патентного процесса довериться информационным системам. Цифровой переход в патентном деле только начался, полагает Тлевлесова.

Глава ЕАПО видит огромный потенциал в задействовании технологии искусственного интеллекта. Также крайне важно перейти от оперирования факсимильными копиями документов к работе с оцифрованными текстами.