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Проценко предсказал вспышку COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Главный врач городской больницы 40 в московской Коммунарке Денис Проценко предсказал, что вспышка COVID-19 возможна в сентябре-октябре. Его слова приводит URA.RU.

Проценко предсказал вспышку COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такой прогноз врач дал исходя из нескольких факторов: возращение россиян из отпусков, сезонный грипп.

«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков», — заявил Проценко и добавил, что все вышеперечисленные условия могут привести к вспышке тяжелого течения болезни.

Он высказал мнение о том, что людям придется существовать с коронавирусом.

Общество,Денис Проценко,РИА Ura.ru,
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