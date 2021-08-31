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Розовое Лемурийское озеро в Херсонской области сняли на видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

Розовое Лемурийское озеро в Херсонской области сняли с высоты в воскресенье. Местные жители и туристы прозвали водоем украинским Мертвым морем из-за повышенной концентрации соли в воде.

Купание в в нем считается полезным для лечения и профилактики болезней, поэтому на берегу можно встретить путешественников из разных стран.

Водоем привлекает не только своими лечебными свойствами, но и необычным цветом воды. Насыщенный розовый окрас - результат жизнедеятельности одноклеточных водорослей дуналиелла солоноводная.

Общество,Экология,Видео,
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