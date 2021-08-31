Розовое Лемурийское озеро в Херсонской области сняли на видео

Розовое Лемурийское озеро в Херсонской области сняли с высоты в воскресенье. Местные жители и туристы прозвали водоем украинским Мертвым морем из-за повышенной концентрации соли в воде.

Купание в в нем считается полезным для лечения и профилактики болезней, поэтому на берегу можно встретить путешественников из разных стран.