Розовое Лемурийское озеро в Херсонской области сняли на видео

Розовое Лемурийское озеро в Херсонской области сняли с высоты в воскресенье. Местные жители и туристы прозвали водоем украинским Мертвым морем из-за повышенной концентрации соли в воде.
Купание в в нем считается полезным для лечения и профилактики болезней, поэтому на берегу можно встретить путешественников из разных стран.
Водоем привлекает не только своими лечебными свойствами, но и необычным цветом воды. Насыщенный розовый окрас - результат жизнедеятельности одноклеточных водорослей дуналиелла солоноводная.