Путин на марафоне «Знание» посоветовал избегать некачественной информации

«Им безусловно можно доверять, на их информации можно строить собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — считает глава государства.