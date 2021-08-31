Врач назвал три анализа, которые нужно сделать после COVID-19

По его словам, контрольным анализом для перенесшего COVID-19 человека является общих анализ крови. Также необходимо проверить свертывание крови, сделав короткую коагулограмму. Важно, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения), отметил специалист.

Звонков также посоветовал сдать тест на наличие антител и их уровень. Это позволит понять, сохранились ли после выздоровления антитела класса М, которые появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса. При этом он добавил, что уровень антител класса G, которые вырабатываются позже и говорят о формирующемся иммунитете, намного важнее.