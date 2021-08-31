В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Врач назвал три анализа, которые нужно сделать после COVID-19

Газета.Ru
44 минуты назад

Врач-терапевт, трансфузиолог Андрей Звонков рассказал радио Sputnik, какие анализы нужно сдавать переболевшим коронавирусной инфекцией.

Врач назвал три анализа, которые нужно сделать после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, контрольным анализом для перенесшего COVID-19 человека является общих анализ крови. Также необходимо проверить свертывание крови, сделав короткую коагулограмму. Важно, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения), отметил специалист.

Звонков также посоветовал сдать тест на наличие антител и их уровень. Это позволит понять, сохранились ли после выздоровления антитела класса М, которые появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса. При этом он добавил, что уровень антител класса G, которые вырабатываются позже и говорят о формирующемся иммунитете, намного важнее.

Врач уточнил, что не пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это должен делать специалист.

Общество,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители