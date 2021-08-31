В городе Маршфилд в Американском штате Висконсин мужчина привёз корову в McDonald's на заднем сидении автомобиля. Видео, снятое очевидцами опубликовало издание «Foxnews».

На кадрах видно, что бурёнка спокойно сидит на заднем сидении машины, пока мужчина движется в очереди за заказом в ресторан быстрого питания. Стоит отметить, что в штате Висконсин находится большое количество фермерских хозяйств.

«Скажи мне, что ты живешь в Висконсине, не говоря, что ты живешь в Висконсине», — пошутила женщина, опубликовавшая видео.