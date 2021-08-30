В Туле пройдет этнический антифестиваль

В Туле 4 сентября пройдет этнический антифестиваль «В ажуре», особенности формата продиктованы эпидемиологическими ограничениями. Так, участников разделят на группы по 20 человек, каждая из которых будет посещать площадки мероприятия отдельно. Об этом сообщает портал «MysloНовости».

Фото: «Объединение центров развития культуры» «Объединение центров развития культуры»

Фестивальная зона будет поделена на восемь локаций. Основным событием станет открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», где разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка» — там гости смогут купить сувениры и изделия тульских мастеров.

Также на антифестивале будет представлена мода XIX века — гости увидят дефиле старинных костюмов «Наряжаемся по-тульски» и этногалерею «Тульский стиль», где известные жительницы города примерили головные уборы прошлых столетий.

Кроме того, посетители фестиваля поучаствуют в qr-квесте «Тульская диковина» и мастер-классах по ковке металла, народным танцам и плетению из кружева. В программе мероприятия также числятся мурал-шоу «Узорный край», публицистические видеоролики и этнофильмы, выставка «Кружевные сказки» и «Теплая экскурсия в одеяле».

В зоне праздника будут открыты игровые площадки и фотозоны. На фестивале выступят различные коллективы: музыкальные группы и танцевальные ансамбли.