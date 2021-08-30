Новый стандарт мусорных баков введут в Подмосковье

Мусорные баки в Подмосковье модернизируют. Это поможет держать дворы в регионе в чистоте. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

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«Еще один важный вопрос — это новые баки, которые мы ставим для отходов. Мы будем их модернизировать. Прошу обратить внимание на то, что баки, контейнерные площадки, которые во дворах, должны соответствовать всем необходимым стандартам», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор пояснил, что площадки, где устанавливают мусорные баки, не должны быть подвержены каким-либо внешним воздействиям.

«Что я имею в виду? Ветер или еще какие-то следствия жизнедеятельности не должны вести контейнерную площадку к неприглядным ситуациям», — уточнил он.

Воробьев отметил, что новый, еще более высокий стандарт позволит содержать в чистоте придомовые территории, не создавая сложностей с утилизацией мусора.