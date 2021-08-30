20 идей по развитию России: Судебная реформа для бизнеса

Как привлечь в Россию больше инвестиций

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Еще 5 лет назад предприниматель Дмитрий Давыдов опубликовал 20 идей по развитию России, однако за это время они не утратили актуальности. Поэтому он надеется, что государство услышит и поддержит его предложения. Седьмая идея посвящена правовой реформе, которая должна привлечь в страну новых иностранных инвесторов.

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Большинство предложений Дмитрия Давыдова должны способствовать росту инвестиционной привлекательности страны. Чтобы эта привлекательность оправдала себя, инвесторам нужно обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса. В предыдущей части предприниматель описывал, как инвесторам предоставить юридическую безопасность и гарантии. Седьмая часть предложений посвящена общей правовой реформе.

Беззащитный бизнес

Чтобы поддерживать привлекательный инвестиционный климат, очень важно обеспечить качественную защиту права собственности, которая, в частности, зависит от правоприменительной судебной практики. Давыдов считает, что в первую очередь необходимо сделать так, чтобы бизнес в России чувствовал себя так же защищенно, как и в самых развитых странах мира. Он предлагает ввести в стране правовой режим благоприятствования для бизнеса и тем самым показать, что правовая система стоит на стороне предпринимателей.

По данным на 2020 год, в рейтинге Всемирного Банка по благоприятности условий ведения бизнеса Россия находится на 28 месте. Как полагает автор идеи, при реализации ряда реформ в защиту бизнеса у России есть все шансы переместиться в первую тройку стран, возглавляющих данный рейтинг.

«Любой предприниматель, принимая решение, в какой стране делать бизнес, руководствуется тем, насколько эффективно будет защищено его право собственности. Общеизвестный факт, что прецедентное право – это «право бизнеса». Поэтому бизнесу нужно дать то «право», в котором он нуждается», — отмечает предприниматель, подчеркивая, что бизнесу необходима безопасность, обеспечиваемая прецедентным правом, и уверенность в завтрашнем дне.

Беспрецедентный опыт

По мнению Дмитрия Давыдова, наиболее надежную защиту права собственности и развитую судебную систему на сегодняшний день имеет англосаксонская правовая система.

«Социальная справедливость, общественный порядок и устои оказывают существенное влияние на бизнес, так как бизнес основывается на людях. Поэтому необходимо, чтобы уголовно-правовая система была справедливой, а её подход — равным для каждого. Особенностью прецедентного права, которого нет в России, является как раз то, что оно основывается на праве справедливости», — замечает активист.

При этом квалификация и опыт некоторых судей в России могут существенно отличаться от требуемых стандартов, а следить за качеством принятия судебных решений на территории такой большой страны довольно сложно. Это приводит к тому, что выводы разных судей могут быть абсолютно противоречивыми. И к сожалению, обеспечить равенство профессиональных навыков и уровня знаний всех судей в России невозможно.

Для выхода из сложившейся ситуации, с учётом преимуществ и недостатков прецедентного права, предприниматель предлагает принять в России свою правовую систему для бизнеса — модернизировать систему прецедентного права в отношении конкретных гражданских и уголовных дел, наиболее распространённых в обществе. Такую систему можно назвать «Правовой системой бизнеса».

Базовый случай

Прецеденты Давыдов предлагает выработать посредством анализа множества однотипных дел в масштабах всей страны, на каждое уголовное преступление или гражданский спор сформировать по несколько прецедентов. Их структура будет содержать готовое обоснование, надлежащие ссылки на законодательство и логическую взаимосвязь выводов. Таким образом удастся сформировать качественную базу прецедентов как по самым популярным, так и по редким спорам.

Для формирования каждого прецедента стоит привлечь наиболее опытных судей, заслуженных ученых и практикующих юристов. Они проанализируют все российские судебные дела и мировую судебную практику. Прецеденты будут помещаться в электронную базу, доступ к которой будет свободный для любых заинтересованных лиц. Так предприниматель, который занимается определенным бизнесом и/или находится в неоднозначной ситуации, сможет получить предварительное представление о том, как решится дело. Если какой-либо прецедент устареет, он будет заменен на более совершенный и справедливый.

«Использование прецедентов снизит нагрузку на судей при рассмотрении судебных дел, что положительно отразится на качестве принимаемых решений», — уверен предприниматель.

С привлечением инвестиций и развитием бизнеса количество споров, несомненно, возрастёт. Однако судьям будет значительно легче рассматривать дела, используя готовые прецеденты, поэтому они смогут брать значительно больше дел, чем сейчас.

По мнению Давыдова, именно такая система будет максимально справедливой, поскольку она основывается только на разумных решениях, которые были коллективно одобрены наиболее опытными и заслуженными представителями судебной отрасли, учёных кругов и практикующих юристов.