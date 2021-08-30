Дегтярев анонсировал открытие посвященных Хабаровскому процессу экспозиций

Власти Хабаровского края откроют постоянные экспозиции, посвященные Хабаровскому процессу. Об этом сообщил на онлайн-конференции по проведению Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.

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"У нас закончена реставрация окружного дома офицеров российской армии, здесь как раз таки в 1949 году и осудили 12 военачальников Квантунской армии. Начали его строить в 1882 году, первый хозяин - генерал-губернатор Приамурья барон Корф, мы хотим открыть там постоянную экспозицию рассекреченных документов ФСБ и МВД, они отражают процесс подготовки Японией войны против СССР, бактериологической войны. И сделаем обязательно отдельную экспозицию в краевом музее имени Гродекова", - сказал врио губернатора.

6-7 сентября в Хабаровске состоится исторический форум, посвященный Хабаровскому процессу. Его организаторами являются: Российское историческое общество, Российское общество историков-архивистов, "Бессмертный полк", ФСБ России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ, МИД России, министерство просвещения России, министерство науки и высшего образования России, МВД России, правительство Хабаровского края и другие структуры.

"Это сохранение исторической правды. <...> Понимаем, что это возможность рассказать молодому поколению всю правду и привлечь внимание к истории. Это важно для патриотического воспитания", - добавил Дегтярев.