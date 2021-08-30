Поднимать российский флаг в школах начнут в новом учебном году

С начала нового учебного года в российских школах начнут поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит канал «Россия 24».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр заявил, что в церемонии поднятия флага «не должно быть формализма», и со временем это будет хорошая практика. По его словам, во многих регионах такая традиция уже существует, и сами школьники «хотят и стремятся» участвовать в церемонии поднятия флага.