Учебный год в России начнется в очном формате

Во всех регионах России учебный год планируется начать в очном формате. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

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«По предварительным данным по состоянию на 27 августа 2021 года, к началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций», — сказала Голикова в ходе совещания у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Она добавила, что торжественные мероприятия по случаю Дня знаний пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и соблюдением рекомендаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что начало учебного года планируется в очном режиме. Он отметил, что в столице больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину от коронавируса.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Государственного совета по вопросам образования России заявил, что 1 сентября в школах страны пройдет в очном формате.