Педагог Рывкин назвал лучшие подарки для учителей в День знаний

«В этом смысле мне даже неудобно: когда мне несут букет, я просто в замешательстве. Поэтому я давно всем родителям и детям сказал: «Ребята, никаких подарков не надо. Главный подарок — это то, что вы со мной общаетесь и я вам приятен, а вы — мне», — заключил Рывкин.