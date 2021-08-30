В России разработают шестую вакцину от COVID

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», – рассказал Лиозонов.

По его словам, сейчас специалисты проводят многочисленные исследования. Он надеется, что если все пойдет по плану, то до конца текущего года уже начнутся клинические исследования новой вакцины, передает ТАСС.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, от каких продуктов лучше отказаться перед вакцинацией, чтобы снизить вероятность побочных эффектов. Он отметил, что сахар в крови повышает не только сладкое, но и продукты с большим количеством углеводов. Картофель, каши или хлеб тоже могут быть причиной повышения сахара в организме. Тоже самое относится и к фруктам, особенно вредны перед прививкой бананы, виноград и дыни. Харлов также рекомендовал не экспериментировать с рационом перед прививкой, чтобы избежать возможной аллергии.