Readovka попала в реестр запрещенных сайтов

В начале июля сотрудники Readovka сами заблокировали свой сайт. Они сделали это в рамках выполнения требований исполнительного производства, выданного Видновским городским судом. Кроме того, редакция удалила публикацию, связанную с депутатом Дмитрием Саблиным .

2 июля сотрудники Readovka сообщили, что в помещение их редакции пришли приставы, чтобы сообщить о полной блокировке сайта издания. Это произошло вскоре после того, как Саблин потребовал удалить материал о нем с сайта, уверены журналисты. Они отказались принимать постановление от пристава, потому что посчитали его незаконным.