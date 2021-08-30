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Readovka попала в реестр запрещенных сайтов

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Страница издания Readovka попала в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Readovka попала в реестр запрещенных сайтов
Фото: Cup of Couple / PexelsCup of Couple / Pexels

По данным представителей СМИ, сайт запретили из-за иска, поданного подмосковными приставами. На момент написания заметки сайт функционировал в штатном режиме.

В начале июля сотрудники Readovka сами заблокировали свой сайт. Они сделали это в рамках выполнения требований исполнительного производства, выданного Видновским городским судом. Кроме того, редакция удалила публикацию, связанную с депутатом Дмитрием Саблиным.

2 июля сотрудники Readovka сообщили, что в помещение их редакции пришли приставы, чтобы сообщить о полной блокировке сайта издания. Это произошло вскоре после того, как Саблин потребовал удалить материал о нем с сайта, уверены журналисты. Они отказались принимать постановление от пристава, потому что посчитали его незаконным.

Общество,Дмитрий Саблин,
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