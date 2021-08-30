Богослов РПЦ объяснила слова о захвате земель Россией

«Речь шла про времена Петра I. Про тонкую разницу в отношении государства и церкви. Для церкви самое главное — не земли, а молитва и совершаемое богослужение, то есть освящение края. Государство не ставит такую задачу на первый план, особенно когда мы говорим про времена Петра I», — пояснила Богданова.