Поезд «Яблочный экспресс» запустят между Москвой и Коломной 4 сентября

"Экспресс ЦППК в Коломну превратится 4 сентября в "Яблочный экспресс", чтобы все желающие могли добраться на нем до места проведения литературного фестиваля "Антоновские яблоки". Поезд отправится с Казанского вокзала в 08:30, а все пассажиры "Яблочного экспресса" получат от ЦППК подарок", - сообщили в пресс-службе.