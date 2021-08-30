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В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян

Lenta.ru
40 минут назад

Актер театра и кино Артур Диланян умер в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Актер Артур Диланян умер на улице в Москве
Фото:  facebook.com/Артур Диланян facebook.com/Артур Диланян

По данным телеканала, артист скончался в воскресенье, 29 августа, на улице в районе ВДНХ. Мужчина внезапно почувствовал сильное недомогание, ему вызвали скорую помощь. Однако врачам не удалось спасти Диланяна. Ему было 59 лет. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Скончался актер Алексей Лагутин

Артур Диланян был актером Московского армянского театра, он также занимался дубляжем, выступал как сценарист и продюсер. Широкой публике он был в первую очередь известен своим участием в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два».

Ранее стало известно о кончине американского актера телесериалов и кино Эдварда Аснера. Семикратный обладатель премий «Эмми» умер в возрасте 91 года.

Общество,Артур Диланян,Алексей Лагутин,Эдвард Аснер,Москва,
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