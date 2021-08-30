Пока вы спали: Москва и Минск «берут на прицел самолеты НАТО»

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Москва и Минск «берут на прицел самолеты НАТО»

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«Независимая газета» пишет, что военная интеграция России и Белоруссии проходит быстрее политической: в конце августа в Гродно прибыли российские военные, которые примут участие в создании Центра подготовки военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в сентябре российские многоцелевые истребители Су-30СМ примут участие в учениях «Запад-2021» на территории Белоруссии, а позже начнут нести боевое дежурство вдоль западной границы Союзного государства. Незадолго до этого глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в покупке российской зенитной ракетной системы С-400.

Обострение в Донбассе назвали угрозой визиту Зеленского в США

В конце августа произошла очередная эскалация конфликта Киева с ДНР и ЛНР. Как пишет «Независимая газета», в Киеве это считают попыткой сорвать визит президента Владимира Зеленского в США, а в ДНР Украину подозревают в попытке создать выгодный фон для переговоров с американцами.

По версии издания, проблемой для Зеленского может стать и ситуация вокруг расследования гибели украинских военных в «иловайском котле». После прихода к власти Зеленского Киев начал рассматривать версию о «халатности украинского руководства, принимавшего решения» в 2014 году. Противники Зеленского считают это «атакой на патриотический лагерь оппозиции» и обвиняют президента в «подготовке к капитуляции».

США застряли в Афганистане

Эксперты, опрошенные газетой «Известия», считают, что США не успеют эвакуировать всех своих граждан и союзников из Афганистана к 31 августа (такая дата была назначена на переговорах с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан»). В последние дни в аэропорту Кабула, который охраняют американцы, произошли теракты, президент США Джон Байден назвал это чрезвычайной ситуацией.

Сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников считает, что Байден готовит общественность к тому, что американская эвакуация может затянуться. Сотников уверен, что срок до 31 августа нереалистичен и часть военных США, а также Франции и Великобритании останется в аэропорту Кабула для обеспечения порядка.

Скупающих валюту россиян попросили не забывать о рубле

С начала 2021 года объем средств россиян на валютных счетах вырос на 17,6 процента, до рекордных с 2017 года 35,6 миллиарда долларов. Финансовые аналитики объяснили «Известиям», что таким способом россияне противостоят инфляции - они переводят деньги с вкладов в валюту.

Виталий Манжос из «Алго Капитал» считает такой подход правильным: по его мнению, сбережения сейчас стоит хранить в долларах и евро. Михаил Беспалов из «КСП Капитал» заявил, что не стоит забывать и о рублях - благодаря повышениям ключевой ставки Центробанком безрисковые гособлигации России стали более выгодным инструментом.

«Приднестровье между двух друзей»

Ситуация с запретом на въезд на Украину машин с номерами, выданными Приднестровьем, может спровоцировать кризис в отношениях Кишинева и Москва, пишет «Коммерсант». По данным газеты, сама Молдавия хочет этого избежать и просит Киев сдвинуть запрет на 10 января 2022 года.