В Якутии выпал снег.Видео

В Якутии, параллельно с продолжающимися лесными пожарами, выпал первый снег — в основном, в северных районах республики Саха, сообщает Telegram-канал "Подъем".

По данным синоптиков, средняя температура в Якутии на данный момент поднимается днем до +18°C, и в некоторых районах продолжается борьба против пожаров.

Ранее синоптики спрогнозировали в Якутии к концу августа снег и сильное понижение температуры в северных районах республики.