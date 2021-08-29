В Якутии выпал снег.Видео

В Якутии, параллельно с продолжающимися лесными пожарами, выпал первый снег — в основном, в северных районах республики Саха, сообщает Telegram-канал "Подъем".
По данным синоптиков, средняя температура в Якутии на данный момент поднимается днем до +18°C, и в некоторых районах продолжается борьба против пожаров.
Ранее синоптики спрогнозировали в Якутии к концу августа снег и сильное понижение температуры в северных районах республики.
Кроме того, тушение лесных пожаров в Якутии объявлено практически завершенным.