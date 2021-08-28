Визит российских полицейских к лидеру группы Rammstein. Видео

В интернет попала запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали визит российских полицейских к солисту немецкой группы Rammstein Тилю Линдеманну, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, силовики прибыли к артисту, который сейчас находится в Завидово Тверской области, в ночь на 28 августа. С Линдеманном и его группой якобы провели следственные действия.

Также сообщается, что музыканты собираются спеть песню "Я ненавижу детей" на местном фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина".