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Визит российских полицейских к лидеру группы Rammstein. Видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

В интернет попала запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали визит российских полицейских к солисту немецкой группы Rammstein Тилю Линдеманну, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, силовики прибыли к артисту, который сейчас находится в Завидово Тверской области, в ночь на 28 августа. С Линдеманном и его группой якобы провели следственные действия.

Также сообщается, что музыканты собираются спеть песню "Я ненавижу детей" на местном фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина".

В середине августа фронтмену Rammstein предъявил претензии Эрмитаж. Представители музея заявили, что певец нелегально продавал изображения, сделанные в Эрмитаже во время съемок клипа на песню "Любимый город". Линдеманну вынесли предупреждение о нарушении лицензионной политики музея.

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